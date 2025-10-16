Агент ожидает, что Кайоде уйдет в топ-клуб

Агент правого защитника "Брентфорда" Майкла Кайоде ожидает, что его клиент отправится в топ-клуб.

Кайоде выступает за "Брентфорд" после своего перехода из "Фиорентины" в январе. Сперва Майкл прибыл на правах аренды, а затем был выкуплен.



21-летний итальянец проявляет себя с лучшей стороны, и агент Андреа Риторни думает, что уход его клиента на повышение — это лишь вопрос времени.



"Его дела идут действительно хорошо, и сейчас он обретает свои лучшие физические кондиции. Он стал значительно лучше обращаться с мячом, заслужив доверие и Томаса Франка и Кита Эндрюса".



"Теперь он обретает свои лучшие физические кондиции, он лучше контролирует мяч. Он пришел в январе и сыграл 12 матчей при Томасе Франке, отличном тренере. При Ките Эндрюсе он тоже стал сразу получать много игрового времени, выходя в старте на семь из семи матчей".



"Я ожидаю, что в будущем он сделает следующий шаг и отправится в топ-клуб. Я не говорю, что "Брентфорд" таковым не является, но он может замахнуться еще выше", — сообщил Риторни TMW.



Согласно слухам, одним из клубов, отслеживающих прогресс Кайоде, является "Арсенал".