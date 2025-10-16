Трент сможет приехать с "Реалом" на "Энфилд"

Трент Александер-Арнольд Защитник испанского "Реала" Трент Александер-Арнольд все-таки сможет приехать к "Ливерпулю" 4 ноября, несмотря на травму.

Присоединившись к "Реалу" перед клубным Чемпионатом Мира, Трент успел сыграть 10 матчей за свою новую команду, прежде чем получил травму задней поверхности бедра.

Эта травма поставила под вопрос возвращение Трента на "Энфилд" 4 ноября в рамках Лиги Чемпионов, однако Liverpool Echo утверждает, что восстановление 27-летнего англичанина идет хорошими темпами.

До выезда к "Ливерпулю" "Реалу" остается сыграть четыре матча, и ближе к концу этого периода Александер-Арнольд, вероятно, будет готов выйти на футбольное поле.




Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 251

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 16.10.2025 13:28 # division
    Вангую, что забьет и будет праздновать. Как и любая легенда лузерки

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: