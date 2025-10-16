Трент сможет приехать с "Реалом" на "Энфилд"
Защитник испанского "Реала" Трент Александер-Арнольд все-таки сможет приехать к "Ливерпулю" 4 ноября, несмотря на травму.
Присоединившись к "Реалу" перед клубным Чемпионатом Мира, Трент успел сыграть 10 матчей за свою новую команду, прежде чем получил травму задней поверхности бедра.
Эта травма поставила под вопрос возвращение Трента на "Энфилд" 4 ноября в рамках Лиги Чемпионов, однако Liverpool Echo утверждает, что восстановление 27-летнего англичанина идет хорошими темпами.
До выезда к "Ливерпулю" "Реалу" остается сыграть четыре матча, и ближе к концу этого периода Александер-Арнольд, вероятно, будет готов выйти на футбольное поле.
