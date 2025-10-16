Защитник "Арсенала" Кристиан Москера задумывается о том, чтобы перейти под знамена сборной Колумбии.

Москера выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Валенсии" за 13 миллионов фунтов минувшим летом. Кристиан сыграл восемь матчей, в которых "канониры" оформили пять "клин-шитов".



21-летнего Москеру высоко ценят не только в "Арсенале", но и на родине Испании, где он был назначен капитаном молодежной сборной U-21 и брал золотую медаль на Олимпийских играх со сборной U-23.



Однако за взрослую сборную Испании Москера до сих пор не дебютировал, поэтому Кристиан подумывает принять гражданство Колумбии, откуда родом его родители.



Как сообщает Evening Standard, это позволило бы Москере выступить на Чемпионате Мира за колумбийцев следующим летом.