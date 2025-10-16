Макаллистер: "Сезон начался не лучшим образом для меня"

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер признал, что "не лучшим образом" начал новый сезон.

Макаллистер сыграл ключевую роль в завоевании "Ливерпулем" титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне, но в новой кампании Алексис пока выглядит не слишком убедительно.



Пока что Макаллистер сыграл девять матчей за "Ливерпуль" в этом сезоне, однако лишь дважды провел на поле более 65 минут.



После своего дубля за сборную Аргентины против Пуэрто-Рико (0:6) 26-летний Макаллистер честно высказался насчет своей формы.



"Мне нравится забивать голы, но я стараюсь изо всех сил ради команды. Я старался и в предыдущем матче, но не сложилось".



"Когда забиваешь голы, это помогает и придает тебе уверенности. Особенно во время, когда сезон начался не лучшим образом для меня лично. Так что это помогает укреплять свою уверенность", — сообщил Макаллистер TyC Sports.