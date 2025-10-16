Тухель собирается поговорить с Беллингемом

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель пообещал поговорить с игроками вроде Джуда Беллингема и Фила Фодена, которые не были вызваны в национальную команду в этот международный перерыв.

Беллингем и Фоден оказались среди игроков, которых Тухель не вызвал в октябре, однако Томас настаивает, что "это не наказание".



Тухель чувствует, что такого рода игроки стремятся вернуться в сборную, и Томасу это нравится.



"Конечно, он (Беллингем) важный игрок, большой игрок. Я поговорю со многими игроками, а также с парнями, которые не были вызваны. Особенно со вторыми, потому что парни здесь чувствуют себя вознагражденными. Мне необходимо оставаться на связи с этими другими парнями. Они получат сообщения от меня".



"Никто из них не сделал ничего неправильного, это не наказание или вроде того, и когда я переписываюсь или разговариваю с ними, то чувствую, что каждый хочет вернуться. Так и должно быть, и я должен доверять большему количеству игроков, нежели есть здесь".



"Мы всегда говорим об одних и тех же именах, но у нас есть Трево Чалоба, у нас есть травмированный Коул Палмер и много других парней, которые заслуживают быть с нами. Они голодны и стремятся оказаться здесь, как и положено быть", — цитирует Тухеля Evening Standard.