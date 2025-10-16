Пино: "Наслаждаюсь Премьер-Лигой"

Вингер "Кристал Пэлас" Йереми Пино признался, что испытывает удовольствие от игры за свой новый клуб в Премьер-Лиге.

Пино произвел сильное впечатление своей игрой за "Пэлас" после перехода из "Вильярреала" за 26 миллионов фунтов в конце августа.



На днях 22-летний Пино забил свой первый гол в этом сезоне, отличившись за сборную Испании против Грузии, после чего Йереми спросили о его отношении к Премьер-Лиге.



"Я наслаждаюсь Премьер-Лигой. Она немного безумнее, чем испанский футбол, но это не проблема. Обладая техникой, ты можешь выдержать скорость игры в Англии".



"Испанские игроки, которые в физическом плане не были выдающимися атлетами, входили в число лучших в мире по игре с мячом. Санти Касорла, Давид Силва... Я всегда помню о них", — цитирует Пино talkSPORT.