Шмейхель раскритиковал МЮ за покупку Шешко на место Хейлунда

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель раскритиковал "красных дьяволов" за решение купить Беньямина Шешко вместо Расмуса Хейлунда.

Разочаровавшись в Хейлунде в прошлом сезоне, "Юнайтед" отправил Расмуса в аренду в "Наполи", взамен купив Шешко у "РБ Лейпциг" за 73.6 млн. фунтов.



Шмейхель не одобряет эту перестановку, потому что считает низкую результативность Хейлунда в прошлом сезоне недостаточной поддержкой со стороны партнеров по команде.



"Приобретение Беньямина Шешко выглядит немного странно для меня, потому что у нас был Расмус Хейлунд, которому не хватало поддержки на протяжении двух лет".



"Только посмотрите, что он делает в "Наполи", где у него есть Кевин Де Брюйне и Скотт Мактоминей. Он забивает голы. Я постоянно это говорил на протяжении двух с половиной лет — Расмус Хейлунд может быть нападающим, который забивает по 25 голов за сезон в "Манчестер Юнайтед", но ему нужна поддержка".



"Мы избавились от него, исходя из того, что он забил очень мало голов в прошлом сезоне, и одновременно пригласили Матеуса Кунью с Бриано Мбемо, которые будут поддерживать Шешко и которые оказали бы первоклассную поддержку Хейлунду".



"Вы потратили 70 с лишним миллионов фунтов на Шешко, не имея опорника должного уровня, и то же самое с голкипером", — сообщил Шмейхель BBC.