МЮ "на 90 процентов согласовал" покупку Делапа

"Манчестер Юнайтед" "на 90 процентов согласовал" приобретение нападающего Лиама Делапа у "Ипсвича" минувшим летом.

В начале июня "Челси" приобрел Делапа у "Ипсвича" за 30 миллионов фунтов, которые были прописаны в контракте Лиама в качестве отступных при вылете "трактористов" из Премьер-Лиги.



По информации Daily Mail, "Челси" перехватил Делапа в самый последний момент, потому что 22-летний англичанин одной ногой уже был в "Юнайтед".



Делап, который в данный момент отсутствует с травмой, передумал в том числе потому, что "Челси" предложил ему возможность сыграть в Лиге Чемпионов.



Добавим, позже летом "Юнайтед" укрепил позицию центрального нападающего с помощью Беньямина Шешко, приглашенного из "РБ Лейпциг".