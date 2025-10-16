"Пэлас" расслаблен насчет будущего Уортона

"Кристал Пэлас" расслаблен насчет ситуации с будущим своего полузащитника Адама Уортона.

Уортон добился впечатляющего прогресса после своего перехода из "Блэкберна" в январе 2024, выиграв с "Пэлас" Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также став вызываться в сборную Англии.



21-летний Уортон стал лакомой целью для ведущих клубов Премьер-Лиги, однако Sky Sports утверждает, что "Пэлас" ожидает сохранить Адама до конца сезона, как минимум.



У Уортона есть контракт до 2029 года, и в данный момент стороны не обсуждают продление сотрудничества, да и сам Адам не просит этого.