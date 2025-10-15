МЮ оптимистичен насчет выкупа земли при "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" оптимистичен насчет сделки по выкупу прилегающей к "Олд Траффорд" земли, что необходимо для строительства нового стадиона.

Напомним, при проектировании своего нового стадиона на 100,000 мест у "Юнайтед" возникла проблема — клуб не смог договориться с транспортной компанией Freightliner о выкупе прилегающего участка земли.



Дело в том, что "Юнайтед" предложил за землю 50 миллионов фунтов, а Freightliner запросила немыслимые 400 млн. фунтов.



Однако Daily Mail утверждает, что сейчас "Юнайтед" приблизился к преодолению этого препятствия. "Красные дьяволы" собираются привлечь правительство для принудительного изъятия земли. В таком случае Freightliner получит справедливую рыночную компенсацию.



Если эта сделка будет заключена в ближайшие месяцы, то "Юнайтед" сможет обзавестись новым стадионом к сезону 2030/31.