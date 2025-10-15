Старридж считает, что "Ливерпулю" не хватает Луиса Диаса

Экс-нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж считает, что "красным" не хватает нападающего Луиса Диаса.

В июле "Ливерпуль" продал Диаса в "Баварию" за 65.5 млн. фунтов, и Старриджу кажется, что это более серьезная потеря, нежели думают люди, потому что Луис был "рабочей лошадкой" в команде Арне Слота.



"На мой взгляд, Луис Диас — это огромная потеря. Когда смотришь на "Ливерпуль" из прошлого года и на то, как они прессинговали, то именно с него начинался прессинг в тройке нападения".



"Собослаи делал это из полузащиты, обладая этой мощью и динамизмом. Луис Диас был цепок с мячом и жаждал вернуть его команде. Он давал "Ливерпулю" нечто, чего им сейчас не хватает".



"Думаю, Экитике, Исак и Вирц упорно трудятся, я не говорю, что они этого не делают. Мы не можем усомниться в их трудолюбии или мастерстве. Но я скажу, что они являются ориентированными на атаку игроками".



"Диас же, думаю, жертвовал собой в обороне. И теперь им нужно определить, кто в этой атаке готов приносить себя в жертву. В тройке нападения всегда должен найтись парень, который не гонится за индивидуальными показателями".



"Джейми (Рэднапп) ставил под вопрос баланс в полузащите, но я также думаю, что дело в тройке нападения".



"Важно понимать, кто из тройки нападения будет рабочей лошадкой, кто будет делать, что пожелает, а кто будет гибридом обеих ролей. Прямо сейчас я не уверен, что тренер понимает это", — цитирует Старриджа Daily Mirror.