Мареска дисквалифицирован на один матч

FA подтвердила, что главный тренер "Челси" Энцо Мареска был дисквалифицирован на один матч из-за своего удаления против "Ливерпуля".

В своем последнем перед международном перерывом матче "Челси" вырвал победу 1:2 против "Ливерпуля", забив решающий гол уже в компенсированное время.



Празднуя этот гол в исполнении Эстевао Виллиана, Мареска покинул свою техническую зону, за что получил от рефери Энтони Тэйлора желтую карточку, которая стала для него второй.



Удаление не позволило Мареске провести послематчевую пресс-конференцию, поэтому общаться с медиа вышел его ассистент Вилли Кабальеро.



В результате Мареске были предъявлены обвинения в неподобающем поведении. Энцо с ними согласился и был наказан стандартной дисквалификацией на один матч.



Дополнительно, сообщает BBC, 45-летний итальянец был оштрафован FA на 8,000 фунтов.



Это уже вторая дисквалификация Марески с момента его назначения в "Челси" летом 2024. Свою первую он отбыл в апреле 2025, схлопотав свою третью в сезоне желтую карточку, когда Педру Нету забил победный гол в компенсированное время матча против "Фулхэма".