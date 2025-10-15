Тухель пообещал, что сборная Англии не расслабится

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель пообещал, что не позволит своей расслабиться после досрочного выхода на Чемпионат Мира 2026 года.

Разгромив Латвию со счетом 0:5 накануне, англичане стали недосягаемы во главе отборочной Группы K.



В ноябре англичан ждут матчи против Сербии и Албании, однако отсутствие турнирной мотивации не является проблемой для Тухеля.



"Как повлияет досрочное оформление путевки на мое мышление? Если честно, я не знаю. Я не уверен, изменит ли это что-либо в процессе определения заявки".



"Возможно, изменит, но мне нужно будет подумать об этом на следующей неделе. Сейчас же момент, чтобы им насладиться".



"Я могу почувствовать это в раздевалке. Я могу почувствовать это сам. В раздевалке одни улыбки. Это очень особенный момент. Вы не каждый день выходите на Чемпионат Мира".



"Мы сделали это. А дальше мы подумаем, как это повлияет на следующий сбор".



"Харри (Кейн) произнес речь о том, чтобы все были готовы продолжить в том же духе в ноябре. Никто не будет отступать, расслабляться или воспринимать что-либо как должное".



"Они чувствуют, что создают нечто особенное. Возможно, это даст нам возможность попробовать некоторые вещи".



"Возможно, это даст нам возможность по-другому распределить игровые минуты. Но я могу вас заверить, что мы останемся боеспособной командой, как бы мы ни решили провести эти два матча".



"Мы хотим выиграть оба оставшихся матча, потому что мы обязаны себе сделать это. Нам нужно сохранять набранный ход, и то, что мы создаем, бесценно", — цитирует Тухеля The Independent.