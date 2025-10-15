"Тоттенхэм" подтвердил возвращение Паратичи

Фабио Паратичи "Тоттенхэм" объявил о возвращении в клуб Фабио Паратичи в качестве спортивного директора.

Изначально Паратичи присоединился к "Тоттенхэму" в июне 2021 как спортивный директор, но в апреле 2023 Фабио покинул свой пост.

Паратичи был вынужден уйти из-за 30-месячной дисквалификации, которой его наказали за финансовые махинации в "Ювентусе" и которая была расширена на весь мир.

Минувшим летом Паратичи закончил отбывать свою дисквалификацию, вскоре после чего появились слухи о возвращении итальянского директора в лондонский клуб.

И вот сейчас возвращение Паратичи было официально подтверждено, причем Фабио становится одним из двух спортивным директоров "Тоттенхэма". Вторым будет Йохан Ланге, прежде трудившийся в качестве технического директора "шпор".




15.10.2025 16:00

