Олдридж: "Больше никаких оправданий для Исака"

Легенда "Ливерпуля" Джон Олдридж считает, что для нападающего Александера Исака закончились оправдания.

Исак перешел в "Ливерпуль" из "Ньюкасла" за 125 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна, не имея полноценной предсезонной подготовки, чем и объяснялась неважная игра Александера на старте ной кампании.



Однако на дворе уже середина октября, и Олдриджу кажется, что для Исака настало время начать проявлять себя.



"В мои игровые дни люди обычно говорили, что летом требуется месяц или около того, чтобы набрать игровую форму, и к моменту, когда "Манчестер Юнайтед" прибудет на "Энфилд в воскресенье, у Исака будет уже около шести-семи недель".



"Окей, матчи, в которых он пока что принимал участие за "Ливерпуль", были не самыми простыми, потому что это не были товарищеские матчи, но есть ощущение, что поездка в сборную Швеции в этот международный перерыв помогла ему улучшить свою форму".



"Теперь для него настало время проявлять себя. Больше никаких оправданий. Больше никаких объяснений. Впереди "Юнайтед", и нет времени или команды лучше, чтобы показать, что теперь ты являешься одним из главных людей в клубе размера "Ливерпуля", — сообщил Олдридж Liverpool Echo.