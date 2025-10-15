Бонни Блю готова вернуть улыбку на лицо Аморима

Бонни Блю Британская порноактриса Бонни Блю вызвалась вернуть улыбку на лицо главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.

"Юнайтед" весьма неудачно начал новый сезон, из-за чего Аморим оказался под огромным давлением. Даже появились слухи, что Рубен может сам уйти в отставку из-за оказываемого на него давления.

В преддверии своего очередного "челленджа" Бонни Блю заявила, что хотела бы помочь Амориму поднять свой боевой дух, если это не удается сделать на футбольном поле.

"Хотела бы я вернуть улыбку на лицо Аморима? Если честно, я бы никому не отказала, и раз он милый парень, то да".

"Синяя лыжная маска, форма согласия, взять удостоверение личности, и он окажется внутри меня".

"По крайней мере, он куда-нибудь проникнет. Если он не может достичь своих целей, то проникнет в меня", — цитирует Бонни Блю Daily Star.




Автор mihajlo   

Дата 15.10.2025 13:00

Просмотров: 216

Последние комментарии:




  quavo 15.10.2025 13:07
    сестра жеки дырявого или сам жека в гейропке заделался мечеглотателем?

