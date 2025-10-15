Бонни Блю готова вернуть улыбку на лицо Аморима

Британская порноактриса Бонни Блю вызвалась вернуть улыбку на лицо главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.

"Юнайтед" весьма неудачно начал новый сезон, из-за чего Аморим оказался под огромным давлением. Даже появились слухи, что Рубен может сам уйти в отставку из-за оказываемого на него давления.



В преддверии своего очередного "челленджа" Бонни Блю заявила, что хотела бы помочь Амориму поднять свой боевой дух, если это не удается сделать на футбольном поле.



"Хотела бы я вернуть улыбку на лицо Аморима? Если честно, я бы никому не отказала, и раз он милый парень, то да".



"Синяя лыжная маска, форма согласия, взять удостоверение личности, и он окажется внутри меня".



"По крайней мере, он куда-нибудь проникнет. Если он не может достичь своих целей, то проникнет в меня", — цитирует Бонни Блю Daily Star.