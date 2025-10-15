Дэвида Кута могут посадить на 10 лет

Бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут может сесть в тюрьму на срок до 10 лет за непристойное видео с ребенком.

Накануне 43-летний Кут предстал перед Королевским судом Ноттингема, не признав свою вину по делу о съемках непристойного видео с несовершеннолетним.



Кут был освобожден под залог и теперь должен снова явиться в суд 11 декабря.



Как стало известно The Sun, указанное видео было обнаружено на электронных устройствах Кута в рамках расследования FA о причастности Дэвида к договорным матчам и употреблению им наркотиков.



Ассоциация немедленно привлекла полицию и доложила об обнаружении непристойного видео с 15-летним мальчиком в памяти девайса. И если вина Кута будет доказана, Дэвид может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет.