"Юнайтед" не отпустит Майну в январе

"Манчестер Юнайтед" не готов отпустить полузащитника Кобби Майну в зимнее трансферное окно.

Майну порывался покинуть "Юнайтед" еще на исходе летнего трансферного окна, однако просьба Кобби отпустить его в аренду была отклонена.



Майну по-прежнему испытывает острый дефицит игровых минут, а клубы вроде "Реала", "Атлетико" и "Наполи" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг 20-летнего полузащитника.



Однако TEAMtalk утверждает, что боссы "Юнайтед" остаются при своем и не планируют отпускать Майну в январе, что может поставить крест на надеждах Кобби получить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2026.