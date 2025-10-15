"Юнайтед" не отпустит Майну в январе

Кобби Майну "Манчестер Юнайтед" не готов отпустить полузащитника Кобби Майну в зимнее трансферное окно.

Майну порывался покинуть "Юнайтед" еще на исходе летнего трансферного окна, однако просьба Кобби отпустить его в аренду была отклонена.

Майну по-прежнему испытывает острый дефицит игровых минут, а клубы вроде "Реала", "Атлетико" и "Наполи" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг 20-летнего полузащитника.

Однако TEAMtalk утверждает, что боссы "Юнайтед" остаются при своем и не планируют отпускать Майну в январе, что может поставить крест на надеждах Кобби получить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2026.




Метки Майну, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2025 09:00

Количество просмотров Просмотров: 258

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sellman 15.10.2025 09:08 # sellman
    Лахи манчестерские, всех перспективных распродали и разогнали.

    (ответить)

  2. quavo 15.10.2025 09:06 # quavo
    Жаль майну, парень очень талантливый и попал под раздачу из за днищавой схемы ормэна

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: