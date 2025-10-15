"Юнайтед" не отпустит Майну в январе
"Манчестер Юнайтед" не готов отпустить полузащитника Кобби Майну в зимнее трансферное окно.
Майну порывался покинуть "Юнайтед" еще на исходе летнего трансферного окна, однако просьба Кобби отпустить его в аренду была отклонена.
Майну по-прежнему испытывает острый дефицит игровых минут, а клубы вроде "Реала", "Атлетико" и "Наполи" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг 20-летнего полузащитника.
Однако TEAMtalk утверждает, что боссы "Юнайтед" остаются при своем и не планируют отпускать Майну в январе, что может поставить крест на надеждах Кобби получить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2026.
Лахи манчестерские, всех перспективных распродали и разогнали.
Жаль майну, парень очень талантливый и попал под раздачу из за днищавой схемы ормэна
