"Сити" просматривал Павловича
"Манчестер Сити" рассматривает полузащитника немецкой "Баварии" Александара Павловича на роль преемника для Родри.
В данный момент Родри все еще пытается вернуться в форму после перенесенной более года назад травмы крестообразных связок колена. Приглашенный на его место в феврале Нико Гонсалес пока не оправдывает ожиданий.
Поэтому "Сити" задумывается о приглашении нового опорника, и TBR Football в эксклюзивном материале утверждает, что на радаре у "горожан" находится 21-летний Павлович.
Представители "Сити" просматривали Павловича в матче за сборную Германии против Северной Ирландии в минувший понедельник. Игру в Виндзоре также посетили скауты "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля".
Добавим, в "Баварии" Павлович пока не стал основным игроком, отметившись лишь двумя выходами в стартовом составе в этом сезоне Бундеслиги.
