Тухель отреагировал на кричалки фанатов в Риге

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отреагировал на кричалки фанатов своей команды во время матча против Латвии.

После победы 3:0 над Уэльсом в товарищеском матче в прошлый четверг Тухель пожаловался на атмосферу на "Уэмбли", заявив, что на стадионе было тихо.



Накануне англичане разгромили на выезде Латвию (0:5) и подтвердили свой выход на ЧМ-2026, и еще в первом тайме матча в Риге гостевые болельщики принялись скандировать "мы достаточно шумны для тебя?" и "мы поем, когда хотим". И Тухель определенно оценил этот ответ.



"Сегодня мне досталось в первом тайме. Весьма справедливо и хорошо сделано. Хорошее чувство юмора! Никаких проблем. Великолепная поддержка от начала и до конца".



"Мне немного досталось, и я нахожу это довольно креативным. Это заставило мен улыбнуться, и именно так и должно быть. Это британский юмор, и я точно смогу это принять. Никакого вреда", — сообщил Тухель ITV.