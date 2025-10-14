Англичане разгромили Латвию и вышли на ЧМ-2026

Сборная Англии одержала победу 0:5 в гостях у Латвии, благодаря чему гарантировала себе выход в финальную стадию Чемпионата Мира 2026 года.

В стартовый состав "трех львов" вернулся капитан Харри Кейн, заменив Олли Уоткинса. Вместо Марка Гехи вышел Майлс Льюис-Скелли.



Англичане сразу начали пристреливаться, а Кейн упустил отличный момент, не попав в створ.



На 26-й минуте Латвия дрогнула. Энтони Гордон получил длинный пас от Джона Стоунса, ворвался в штрафную с левого фланга, улучшил свою позицию и пробил в дальний угол ворот — 0:1.



Затем гости несколько остепенились, при этом полностью контролируя игру, а на 44-й минуте Кейн неотразимо пробил с дистанции — 0:2.



Перед самым окончанием первого тайма Кейна схватили за футболку в штрафной, и сам же Харри реализовал назначенный пенальти — 0:3.



Во втором тайме прошло не так много времени, и Англия развила свое преимущество. Джед Спенс выполнил подачу к воротам, латвийский голкипер не добрался до мяча, а Максим Тонишев, не ожидая такого развития событий, совершил автогол — 0:4.



Точку в матче поставил на 86-й минуте вышедший на замену Эберечи Эзе, который ворвался в штрафную по левому краю, сместился ближе к центру и неотразимо пробил — 0:5.



Англия не преподнесла никаких сюрпризов, оформив очередную победу с "клин-шитом". Теперь Томас Тухель может всецело сосредоточиться на ЧМ-2026.



Сборная Латвии — сборная Англии — 0:5 (0:3)



Голы: Гордон 26, Кейн 44, 45 (пен), Тонишев 58 (авт), Эзе 86



Сборная Англии: Пикфорд, Спенс, Стоунс (Берн 71), Конса, Льюис-Скелли, Андерсон, Райс (Хендерсон 60), Сака (Боуэн 60), Роджерс (Эзе 60), Гордон (Рэшфорд 71), Кейн.