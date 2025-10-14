Скоулз признал, что "Арсенал" показывает чемпионский футбол

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз признал, что сейчас "Арсенал" показывает футбол, достойный чемпиона Премьер-Лиги.

По словам Скоулза, на старте сезона он был скептичен насчет шансов "Арсенала" завоевать титул, однако победы над "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом", двумя непростыми для "канониров" соперниками, заставила Пола изменить свое мнение.



"Думаю, всегда можно почувствовать, как утверждается хорошая команда, как это было с "Манчестер Сити" на протяжении нескольких лет. Они ("Арсенал") пока не вполне достигли того, чтобы выиграть лигу, но ты смотришь на них и понимаешь, что они хороши".



"На старте сезона я никогда этого не видел в "Арсенале", до матча с "Ньюкаслом". Они слегка сняли ручной тормоз, они начали использовать Эберечи Эзе, вернулся в основу Эдегор".



"Внезапно они заиграли в того рода футбол, который ты ожидаешь от команды, выигрывающей лигу. Говоря о том, что они способны, ты никогда не узнаешь наверняка, пока они не сделает это", — цитирует Скоулза Football.London.