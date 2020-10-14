Кэмпбелл: "Франк хорошо начал в "Тоттенхэме"
Экс-защитник "Тоттенхэма" Сол Кэмпбелл позитивно оценил стал карьеры главного тренера Томаса Франка у "шпор".
В своем первом официальном матче при Франке "Тоттенхэм" потерпел поражение от ПСЖ, упустив Суперкубок Европы. "Шпоры" уступили в серии пенальти, по ходу поединка ведя со счетом 2:0.
Однако затем "Тоттенхэм" уверенно стартовал в Премьер-Лиге, где сейчас располагается в топ-4, поэтому Кэмпбелл высоко оценивает работу Франка.
"Думаю, он действительно хорошо начал. Знаете, это позитивный и свежий подход к игре".
"Они были близки к победе над ПСЖ, почти их победили, уступив по пенальти. Они стали играть в футбол топ-уровня, по-новому смотря на вещи".
"Возможно, в чем-то он поступает просто, позволяя игрокам быть чуть свободнее, чуть больше давления забирая на себя, чуть меньше давления оставляя игрокам".
"Думаю, это был отличный старт в их исполнении. Кто знает, что произойдет. Но важно то, что это позитивный процесс", — сообщил Кэмпбелл Givemesport.
