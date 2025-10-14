Мерфи не считает, что Уортон должен быть приоритетом для "Ливерпуля"

Экс-игрок "Ливерпуля" Данни Мерфи не считает, что полузащитник "Кристал Пэлас" Адам Уортон должен быть приоритетной целью для "красных".

Согласно слухам, "Ливерпуль" входит в число клубов, проявляющих интерес к 21-летнему Уортону. Мерфи не отказался бы от такого игрока, но считает, что в команде Арне Слота есть более проблемные позиции, нежели полузащита.



"Ну, мне он (Уортон) нравится. Думаю, он славный футболист. Ему легко дается игра. И я понимаю, почему многие люди заинтересованы в нем".



"Думаю, в данный момент полузащита "Ливерпуля" довольно хорошо укомплектована. Есть Макаллистер как плеймейкер, есть Гравенберх, есть Кертис Джонс, который не всегда попадает в стартовый состав, есть Собослаи. На скамейке есть Эндо, цепкий, жесткий опорник".



"Я бы сказал, что приоритет "Ливерпуля" — это центральный защитник. Эта зона вызывает беспокойство у людей. Не поймите меня неправильно, я не думаю, что кто-либо из фанатов "Ливерпуля" расстроился бы приходу Уортона. Но я не уверен, что в данный момент это приоритет для "Ливерпуля", — цитирует Мерфи Daily Mirror.