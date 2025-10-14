Шешко назван худшим летним приобретением в Премьер-Лиге

Беньямин Шешко Нападающий "Манчестер Юнайтед" Беньямин Шешко был назван худшим летним приобретением в Премьер-Лиге.

Минувшим летом "Юнайтед" приобрел Шешко у "РБ Лейпциг" по сделке стоимостью 73.6 млн. фунтов, и с тех пор Беньямин забил два гола в семи матчах Премьер-Лиги за свой новый клуб.

Издание The Athletic опросило 20 футбольных агентов, и большинством голосов представители индустрии признали трансфер Шешко худшим в летнее окно.

22-летний словенец, заменивший в "Юнайтед" Расмуса Хейлунда, получил вдвое больше голосов, нежели расположившийся на втором месте голкипер Джеймс Траффорд, пришедший в "Манчестер Сити" из "Бернли".

"Недостаточно породистый игрок за такие деньги", — объяснил свой выбор один агент, проголосовавший за Шешко.

"Слишком много денег и слишко рано", — высказался другой агент.




14.10.2025

  quavo 14.10.2025 18:11
    Шешко норм на самом деле, потенциал у него огромный, есть все данные

    

  charmk 14.10.2025 18:03
    эксперты уровня невилла и каррагера

    

