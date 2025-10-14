Тухель: "Рэшфорд все еще может стать одним из лучших в мире"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его нападающий Маркус Рэшфорд все еще может стать одним из лучших игроков в мире.

Рэшфорд не показывает своей лучшей игры с тех пор, как заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед" в 2023 году, и только после ухода в аренду в "Барселону" Маркус стал приближаться к той форме.



По мнению Тухеля, для Рэшфорда еще ничего не потеряно, и 27-летний нападающий по-прежнему может реализовать свой огромный потенциал.



"Он может стать одним из лучших в мире, потому что на тренировках я наблюдаю его мастерство и его удар. Он может забить с обеих ног и головой, он обладает взрывной скоростью, он силен в воздухе, и для него нет пределов".



"Но его показатели не отражают его потенциал. Ему нужно подстегивать себя в плане показателей результативности. Он знает это от меня".



"Думаю, ему все еще нужно принять эти решения. Он все еще достаточно молод для этих решений, а иначе через 10 лет он будет смотреть с сожалением на то, кем он мог стать и чего мог добиться".



"В этом его задача — продолжать подстегивать себя до предела. А его предел очень, очень высок. Возможно, выше, чем для других", — цитирует Тухеля Sky Sports.