Контракт Семеньо содержит пункт об отступных
Контракт нападающего Антуана Семеньо с "Борнмутом" содержит пункт об отступных.
Семеньо впечатляющим образом начал новый сезон, забив шесть голов и отдав три результативные передачи в семи матчах Премьер-Лиги.
Большие клубы не оставили без внимания успехи Семеньо, и им будет проще заполучить 25-летнего игрока сборной Ганы благодаря особенностям контракта.
Дело в том, что новый пятилетний контракт, подписанный Семеньо с "Борнмутом" минувшим летом, предусматривает отступные, однако их размер является конфиденциальной деталью, сообщает talkSPORT.
"Борнмут" надеется сохранить Семеньо как можно дольше, но одновременно понимает, что уход Антуана на повышение — это лишь вопрос времени.
