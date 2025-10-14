Контракт Семеньо содержит пункт об отступных

Антуан Семеньо Контракт нападающего Антуана Семеньо с "Борнмутом" содержит пункт об отступных.

Семеньо впечатляющим образом начал новый сезон, забив шесть голов и отдав три результативные передачи в семи матчах Премьер-Лиги.

Большие клубы не оставили без внимания успехи Семеньо, и им будет проще заполучить 25-летнего игрока сборной Ганы благодаря особенностям контракта.

Дело в том, что новый пятилетний контракт, подписанный Семеньо с "Борнмутом" минувшим летом, предусматривает отступные, однако их размер является конфиденциальной деталью, сообщает talkSPORT.

"Борнмут" надеется сохранить Семеньо как можно дольше, но одновременно понимает, что уход Антуана на повышение — это лишь вопрос времени.




Метки Борнмут, контракты, Семеньо

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 590

Последние комментарии:




  1. arsenig 14.10.2025 16:42 # arsenig
    Зачем такой пункт нужен и как он будет работать, если его нельзя разглашать. А если кто узнает, то эти будет утечка информации. Подстава

    (ответить)

