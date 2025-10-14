Кут не признал свою вину по непристойному видео с ребенком
Бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут не признал свою вину насчет съемки непристойного видео с ребенком.
Напомним, соответствующие обвинения были предъявлены Куту в сентябре. Указанное видео, обнаруженное полицией в феврале, относится к категории A, что является самым серьезным нарушением и обычно содержит кадры, на которых ребенок подвергается изнасилованию или сексуальному насилию со стороны взрослых.
Во вторник 43-летний Кут предстал предстал перед Королевским судом Ноттингема, отвергнув предъявленные ему обвинения.
Как сообщает Sky Sports, судья Нирмал Шант освободила Кута под залог, обязав Дэвида снова явиться в суд 11 декабря.
