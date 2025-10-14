Пикфорд отметил надежность Англии в обороне

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд отметил надежность сборной Англии в обороне.

В отборе к Чемпионату Мира 2026 года англичане выиграли все пять своих матчей, ни разу не пропустив, а победа 3:0 над Уэльсом в минувший четверг стала восьмым подряд "клин-шитом" Пикфорда за сборную с учетом всех соревнований.



По мнению Пикфорда, надежная оборона напрямую влияет на атакующую игру команды, потому что раскрепощает игроков для создания моментов у чужих ворот.



"Мы обладаем этой надежной базой. Мы обороняемся как единое целое, и это дает нам свободу, чтобы ходить вперед и создавать моменты на другом конце поля. Оформлять "клин-шиты" — это хорошо, но если вы поддерживаете этот уровень игры в обороне, вы оказываетесь в лучших позициях с мячом и создаете больше моментов, чтобы забить и выиграть матч", — цитирует Пикфорда The Guardian.