Виейра: "Арсенал" вышел на другой уровень"

Легенда "Арсенала" Патрик Виейра считает, что летние приобретения вывели "канониров" на новый уровень.

"Арсенал" очень активно поработал на трансферном рынке минувшим летом, совершив ряд дорогостоящих приобретений вроде Эберечи Эзе, Виктора Дьекереша, Мартина Субименди и Нони Мадуэке.



Виейра считает это "сильным заявлением" со стороны главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты и ожидает, что "канониры" будут в гонке до самого конца.



"Я не знаю, хороший это год или нет (для чемпионства "Арсенала"), потому что конкуренция в Премьер-Лиге по-настоящему высока. Думаю, Артета сделал очень сильное заявление, пригласив этих игроков летом. Говоря об их игре на поле, пока что они проводят очень хорошие матчи".



"Думаю, нынешний "Арсенал" входит в число этих немногих команд, которые могут выиграть Премьер-Лигу. Думаю, можно рассчитывать, что "Арсенал" будет сражаться до конца, потому что приглашенные игроки вывели мастерство команды на другой уровень", — сообщил Виейра Sky Sports.