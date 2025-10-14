"Юнайтед" и "Пэлас" следят за Беллингемом

Джоб Беллингем "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" задумываются о приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Джоба Беллингема.

В прошлом сезоне Беллингем помог "Сандерленду" выйти в Премьер-Лигу, но с "черными котами" не остался, а также отверг интерес других клубов высшего английского дивизиона.

Вместо этого Джоб решил пойти по стопам своего старшего брата Джуда, для которого "Боруссия" стала трамплином в "Реал".

Однако пока Беллингему не удается повторить успех своего брата. Джоб сыграл восемь матчей за клуб из Дортмунда во всех соревнованиях, но суммарно провел на поле лишь 281 минуту, а в стартовый состав попал только трижды.

Беллингем не совершил ни одного результативного действия за свой новый клуб, навлек на себя критику экспертов и фанатов, а родители Джоба стали конфликтовать с руководством "Боруссии" и главным тренером Нико Ковачем.

Ситуация Беллингема не осталась незамеченной на родине. Как утверждает Bild, "Юнайтед" и "Пэлас" готовы приютить 20-летнего англичанина, если тот решит покинуть Дортмунд.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим называется огромным поклонником Беллингема, считая того идеальным игроком для своего стиля футбола.




