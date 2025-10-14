Кайседо уволил своего агента

Мойсес Кайседо Полузащитник "Челси" и сборной Эквадора Мойсес Кайседо уволил своего агента.

Накануне 23-летний Кайседо опубликовал в инстаграме заявление от своего юриста о том, что Мануэль Сьерра из агентства Football Division Worldwide более не представляет его интересы.

Среди клиентов указанного агентства значатся капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим.

Именно Сьерра был агентом Кайседо, когда Мойсес, отвергнув интерес "Ливерпуля", переходил из "Брайтона" в "Челси" за рекордные на тот момент для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов.

Кайседо расторг контракт со Сьеррой еще 14 августа. В сообщении, которое сейчас удалено, говорится, что взамен Мойсес "назначил людей, которым может доверять".

Решение Кайседо сменить своего представителя может быть связано со скорыми переговорами о новом контракте с "Челси", хотя действующее соглашение Мойсеса истекает только в 2031 году.




