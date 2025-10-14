Анонс матча Латвия — Англия

Выезд в Ригу к сборной Латвии во вторник вечером может стать местом, где сборная Англии оформит выход в финальную стадию Чемпионата Мира 2026 года.

Английская сборная уверенно лидирует в отборочной Группе K, выиграв все пять своих первых матчей без единого пропущенного гола. Еще одна победа сделает команду Томаса Тухеля недосягаемой для конкурентов.



Возможность досрочно оформить путевку в Соединенные Штаты, Канаду и Мексику на следующее лето англичанам предоставила преследующая Сербия, которая в минувшую проиграла дома Албании (0:1).



В минувший четверг англичане провели товарищеский матч против Уэльса на "Уэмбли", одержав победу 3:0. Латвия парой дней позже сыграла с Андоррой вничью (2:0).



- Это будет только вторая встреча англичан с Латвией. Первую они выиграли на "Уэмбли" со счетом 3:0 в марте.



- Англичане оформили восемь "клин-шитов" в своих девяти последних матчах, лишь пропустив в товарищеской встрече с Сенегалом в июне, когда ворота "трех львов" защищал Дин Хендерсон.



- Англичане еще не пропускали в соревновательных матчах при Тухеле (5 побед).



- Джордан Пикфорд из сборной Англии имеет наибольшее количество "клин-шитов" среди всех голкиперов в европейском отборочном турнире к ЧМ-2026 (5).



- В этом отборочном турнире Латвия одержала лишь одну победу — против Андорры.



- Латвия проиграла все 14 последних матчей против команд из топ-10 рейтинга ФИФА с общим счетом 1:41.



Нападающий англичан Олли Уоткинс получил ушиб в товарищеском матче против Уэльса и в Ригу не поехал. Зато восстановился капитан Харри Кейн, который не играл на "Уэмбли". Джарелл Куанса ранее вернулся в свой "Байер" на лечение.



Чемпионат Мира 2026 года. Отборочный турнир. Группа K

Сборная Латвии — сборная Англии

Рига. Стадион "Даугава". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз