Тухель призвал Рэшфорда "подстегивать себя до предела"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель призвал своего нападающего Маркуса Рэшфорда "подстегивать себя до предела".

В предыдущие сезоны игра Рэшфорда за клуб и сборную вызывала большие нарекания, и только после ухода в аренду в "Барселону" Маркус стал напоминать игрока, который некогда блистал за "Манчестер Юнайтед".



Зная истинный потенциал Рэшфорда, Тухель хочет, чтобы Маркус научился проявлять себя на регулярной основе.



"Посыл для него в том, чтобы продолжать подстегивать себя до предела. Его предел очень, очень высок. Возможно, выше, чем у других. Он обладает потенциалом, но "потенциал" — опасное слово в спорте топ-уровня".



"Ты должен достигать своего высшего уровня на регулярной основе. Это не вопрос таланта, это вопрос того, сможет ли он проявлять себя в клубе и на международном уровне. Выходит он в старте или выходит на замену, он должен постоянно проявлять себя".



"Он может стать одним из лучших в мире. Я наблюдаю такое мастерство на тренировках, он может забивать обеими ногами и головой. Он обладает взрывной скоростью, он быстр, он силен в воздухе, так где его предел? Для него нет пределов, но его показатели не достигают его потенциала. Ему нужно больше участвовать в голах и результативных действиях. Он знает это от меня", — цитирует Тухеля The Guardian.