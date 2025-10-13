Тухель: "Кейн может сыграть все 90 минут"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подтвердил, что капитан Харри Кейн выздоровел и готов сыграть все 90 минут против Латвии во вторник.

Получив ушиб лодыжки в своем последнем матче за "Баварию", Кейн пропустил победу англичан со счетом 3:0 в товарищеском поединке против Уэльса в прошлый четверг.



Однако 32-летний нападающий уже поправился, прилетел с командой в Ригу и должен выйти в стартовом составе.



"С Харри все очень просто. Он в форме, он может сыграть. Он в порядке. Мы правильно поступили с ним".



"Он наилучшим образом тренировался, и он готов. Не вижу причин, почему он не сможет сыграть все 90 минут. Он получил короткую передышку, до которой сыграл все матчи за "Баварию". Поэтому я не вижу никаких препятствий здесь".



"Олли (Уоткинс), к сожалению, покинул лагерь. Ему было слишком больно. Он не мог тренироваться с нами. Он проходит лечение в своем клубе и старается подготовиться к уикенду. Все остальные с нами доступны", — цитирует Тухеля Evening Standard.