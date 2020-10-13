Лисандро Мартинес ожидает сыграть за МЮ до конца октября

Лисандро Мартинес Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес рассчитывает вернуться к выступлениям за свой клуб уже в этом месяце.

Мартинес не играет за "Юнайтед" с февраля, когда в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" он получил разрыв крестообразных связок колена.

Мартинес перенес операцию в Лондоне, после чего для него стартовал долгий период реабилитации, однако та тяжелая работа, которую проделал 27-летний аргентинец, принесла свои плоды.

Как сообщает Daily Mail, на прошлой неделе Мартинес прошел углубленное обследование, подтвердившее, что колено Лисандро находится в хорошем состоянии.

Мартинес получил зеленый свет на возвращение к тренировкам в общей группе с этой недели, и Лисандро надеется, что до конца октября он снова сыграет за команду Рубена Аморима.




