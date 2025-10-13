Биссума получил новую травму
Полоса невезения полузащитника "Тоттенхэма" Ива Биссума продолжилась новой травмой.
Биссума еще не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм" в новом сезоне. От участия в матче за Суперкубок Европы против ПСЖ в августе Ив был отстранен по дисциплинарным соображениям, а перед самым стартом сезона Премьер-Лиги получил травму.
Залечив свое колено, Биссума поехал в сборную Мали в этот международный перерыв, в минувшее воскресенье Ив отметился появлением на замену против Мадагаскара.
Однако Биссума провел на футбольном поле около 30 секунд, после чего жестко столкнулся с соперником и не смог продолжить игру.
Это был заключительный матч малийцев в этот международный перерыв, поэтому 29-летний полузащитник, чей контакт с "Тоттенхэмом" истекает в конце сезона, в любом случае возвращается в Лондон.
