Мартин Эдегор вернется в ноябре

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор не вернется до середины ноября из-за травмы колена.

Эдегор повредил связки своего левого колена в победном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 4 октября (2:0), будучи замененным еще в первом тайме.



Подтверждая травму Эдегора, "Арсенал" не назвал срок восстановления, а лишь сообщил, что 26-летний полузащитник не поедет в сборную Норвегии в этот международный перерыв.



Однако BBC удалось выяснить, что Эдегоор вернется только после между международного перерыва в следующем месяце — ориентировочно к дерби против "Тоттенхэма" 23 ноября.



Таким образом, Эдегор пропустит матчи Премьер-Лиги против "Фулхэма", "Кристал Пэлас", "Бернли", "Сандерленда", а также поединки Лиги Чемпионов против "Атлетико" и "Славии".