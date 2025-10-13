Оуэн: "Уортон — будущее сборной Англии"
Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн назвал полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона "будущим сборной Англии".
Как и Джуд Беллингем, Фил Фоден и Джек Грилиш, 21-летний Уортон не получил вызов в английскую сборную на этот международный перерыв.
И хотя Оуэн удивлен этим решением главного тренера англичан Томаса Тухеля, Майкл спокоен за перспективы Уортона в национальной команде.
"Я был удивлен, что Адам Уортон остался за бортом. Я думал, он будет в заявке, потому что он играет хорошо, и прежде он вызывался. Он проводит отличный сезон, он молод, и он, наверное, является будущим этой сборной Англии", — сообщил Оуэн talkSPORT.
13.10.2025 15:00
Просмотров: 255
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: