Оуэн: "Уортон — будущее сборной Англии"

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн назвал полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона "будущим сборной Англии".

Как и Джуд Беллингем, Фил Фоден и Джек Грилиш, 21-летний Уортон не получил вызов в английскую сборную на этот международный перерыв.



И хотя Оуэн удивлен этим решением главного тренера англичан Томаса Тухеля, Майкл спокоен за перспективы Уортона в национальной команде.



"Я был удивлен, что Адам Уортон остался за бортом. Я думал, он будет в заявке, потому что он играет хорошо, и прежде он вызывался. Он проводит отличный сезон, он молод, и он, наверное, является будущим этой сборной Англии", — сообщил Оуэн talkSPORT.