Уоддл призвал МЮ купить "лучшего вингера в Премьер-Лиге" Семеньо

Бывший игрок сборной Англии Крис Уоддл призвал "Манчестер Юнайтед" приобрести вингера "Борнмута" Антуана Семеньо, которого он считает лучшим в Премьер-Лиге на своей позиции.

"Борнмут" феноменальным образом начал новый сезон Премьер-Лиги, а Семеньо в семи первых матчах забил шесть голов и отдал три результативные передачи.



По мнению Уоддла, Семеньо мог бы стать тем игроком, который заставить атаку "Юнайтед" работать.



"Антуан Семеньо, вингер из "Борнмута", определенно является лучшим в Премьер-Лиге прямо сейчас. Семеньо забивает голы, в этом он хорош. Когда он получает мяч, то идет обыгрывать соперников".



"Думаю, "Борнмуту" будет сложно его удержать. Он действительно талантлив и является лучшим вингером в стране сейчас".



"Люди могут спросить, почему кто-нибудь захочет перейти в "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас, но они остаются огромным клубом, и их дела наладятся".



"Если Семеньо перейдет в "Юнайтед" и сможет играть так же, как он это делает в "Борнмуте", он будет идеален для них. Он смог бы играть рядом с Матеусом Куньей, они с Беньямином Шешко вдохнули бы в них жизнь".



"Он является того рода игроком, которого фанаты "Юнайтед" обожали бы. Он стал бы отличным приобретением, но это не будет дешево", — цитирует Уоддла Daily Mirror.