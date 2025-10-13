Холанд досрочно покинул лагерь сборной Норвегии

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд досрочно покинул расположение сборной Норвегии, однако это не связано с травмой.

В минувшую субботу Холанд своим хет-триком помог норвежцам разгромить Израиль со счетом 5:0 в рамках отборах к Чемпионату Мира 2026 года.



Однако на товарищеский матч против Новой Зеландии в Осло во вторник Холанд не остался. Эрлинг и несколько других игроков с плотным календарем были отправлены по домам, сообщает Evening Standard.



Таким образом, у Холанда будет чуть больше времени на подготовку к домашнему для "Сити" матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" в ближайшую субботу.