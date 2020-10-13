Хатчинсон: "Исак повел себя непрофессионально и наивно"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дон Хатчинсон раскритиковал поведение нападающего Александера Исака минувшим летом.

"Ливерпуль" только в заключительный день летнего трансферного окна приобрел Исака у "Ньюкасла" за 125 миллионов фунтов.



Перед этим Искак не поехал с "Ньюкаслом" на предсезонный сбор и отказался тренироваться с "сороками", и Хатчинсон находит такое поведение 26-летнего шведа недальновидным.



"Александеру Исаку следовало вести себя более профессионально летом, и теперь он расплачивается за это. Ему следовало следовало смотреть шире".



"Отказаться от тренировок было плохим решением изначально. Ты либо перейдешь в "Ливерпуль", либо останешься в "Ньюкасле", но тебе в любом случае нужно быть в форме".



"Ему не нужно было проявлять эгоизм. Если бы переход не состоялся, он был бы в форме, чтобы играть за "Ньюкасл".



"Было непрофессионально и наивно вот так просто все бросать и жертвовать своей формой ради команды, за которую он собирался играть".



"Думаю, его агент очень плохо вел себя и советовал ему все лето. Но в конце концов это зависит от игрока. У него был контракт с "Ньюкаслом", и он был обязан им находиться в форме и оставаться профессионалом".



"Смотря шире, он должен был понимать, что ему потребуется быть в форме, если он окажется в "Ливерпуле". Теперь он вынужден нагонять, и это из-за того, как он вел себя", — цитирует Хатчинсона Liverpool Echo.