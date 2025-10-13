Пэриш: "Уортон захочет выступать в Лиге Чемпионов"

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш заявил, что у его полузащитника Адама Уортона есть амбиции насчет Лиги Чемпионов.

На днях появились слухи, что "Манчестер Юнайтед" планирует приобрести Уортона за 60 миллионов фунтов следующим летом.



Пэриш этим не удивлен, но предупреждает, что без возвращения в Лигу Чемпионов "Юнайтед" будет сложно претендовать на 21-летнего англичанина.



"Думаю, на некотором этапе Адам захочет выступать в Лиге Чемпионов — либо за нас, если мы сможем этого достичь, либо, наверное, за другой клуб".



"Он обладает выдающимся талантом. Я не могу говорить за Адама, но думаю, что прямо сейчас он сосредоточен на своем пребывании в "Кристал Пэлас".



"Прошлый сезон был нарушен для него проблемами с пахом, через что проходят многие молодые игроки".



"Думаю, в этом сезоне он полностью сосредоточен на том, чтобы проводить матчи, попадать в сборную Англии, регулярно играть за нас по выходным и в четверг. Прямо сейчас у нас сложный календарь".



"Думаю, он очень предан клубу. Я не знаю, откуда взялись эти слухи".



"Если "Манчестер Юнайтед" хочет Адама Уортона, то в этом нет ничего удивительного".



"Имеет значение тот факт, что у него есть долгосрочный контракт. Мы не испытываем никакого давления, в том числе со стороны игрока", — сообщил Пэриш talkSPORT.