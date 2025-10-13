"Арсенал" сделал Натаниэля Брауна своей целью на январь

"Арсенал" рассматривает левого защитника немецкого "Айнтрахта" Натаниэля Брауна в качестве своей цели на зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне, своем дебютном во Франкфурте, Браун сыграл 32 матча в Бундеслиге. Натаниэль помог "Айнтрахту" оформить 12 "клин-шитов" и отдал три результативных передачи.



Своим стремительным прогрессом 22-летний американо-немец привлек внимание ряда серьезных клубов и заслужил новый контракт до 2030 года.



Спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта считает, что Браун смог бы добавить конкуренции Майлсу Льюис-Скелли и Риккардо Калафьори слева в обороне. Вдобавок Натаниэль является универсалом и может сыграть центрального защитника.



В данный момент Браун оценивается в 19 миллионов фунтов, однако в борьбе за Натаниэля "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Сити", сообщает Daily Mirror.