Ник Вольтемаде: "Двухметровый Месси", вдохновлявшийся Харри Кейном

Нападающий Ник Вольтемаде стал рекордным приобретением "Ньюкасла", призванным заменить рекордную продажу в лице Александера Исака. "Сороки" опередили "Баварию" и, как считают многие, переплатили за немца, получив, тем не менее, очень талантливого игрока, который способен прогрессировать в Премьер-Лиге.

После напряженной саги с участием баварского гранда и ряда других клубов высоченный нападающий отправляется в Тайнсайд за астрономическую сумму в 69 миллионов фунтов.



На протяжении многих лет кучу игроков сравнивали с Лионелем Месси. Однако ни один из них не был сложен как Ник Вольтемаде.



С ростом в 198 см высокий немецкий нападающий больше похож на гиганта, чем на блоху, но капитан "Штутгарта" Атакан Каразор только наполовину шутил, когда сказал: "Вольтемаде обладает техникой Месси!" Поэтому неудивительно, что Вольтемаде стал одним из самых востребованных игроков в летнее трансферное окно.



После того, как все лето за ним ухаживал доминирующий гигант Бундеслиги в лице "Баварии", будущее 23-летнего игрока, наконец-то, определилось — но он не отправится в Мюнхен. Вынырнув практически из ниоткуда, "Ньюкасл" опередил своих уважаемых конкурентов и в драматическом повороте событий в последний момент заполучил нападающего.



"Сороки" вполне могут нуждаться в замене Александра Исака, который ушел за большие деньги в "Ливерпуль", но что еще побудило "Ньюкасл" к сенсационному позднему рывку в гонке за Вольтемаде? Рассказываем вам все, что вам нужно знать о форварде, который чуть больше года назад был свободным агентом.



Вольтемаде родился в Бремене 14 февраля 2003 года, в День святого Валентина, и с раннего возраста обнаружил свою любовь к футболу. У него был талант к игре, и ему было всего семь лет, когда он подписал контракт с "Вердером" из местной любительской команды "Вольтмерхаузен".



Он быстро прогрессировал в юношеском секторе клуба своего родного города и впервые привлек внимание тренера основной команды Флориана Кохфельдта в сезоне 2018/19, забив 18 голов и отдав восемь голевых передач за команду U-17.



Нападающий продолжил забивать в следующем сезоне после перехода в команду U-19, и 1 февраля 2020 года Вольтемаде стал самым молодым дебютантом в истории "Вердера", выйдя на замену в матче Бундеслиги с "Аугсбургом" в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 18 дней.



В то время Вольтемаде казался обреченным стать звездой на "Везерштадионе", но этому не суждено было случиться.



После того, как в январе 2021 года подросток выбыл из строя по причине болезни, он получил травму связок колена и одновременно страдал от постоянных проблем со стопой. В результате Вольтемаде не смог закрепиться в основном составе бременской команды, и это вызвало опасения, что он никогда не сможет полностью раскрыть свой потенциал.



Эти опасения только усилились после того, как летом 2022 года он был отдан в аренду клубу третьего дивизиона "Эльверсберг", но этот переход оказался поворотным моментом в карьере молодого игрока. Вольтемаде нашел свою форму и, что гораздо важнее, физическую подготовку на стадионе "Урсафарм Арена", приняв непосредственное участие в 19 голах (10 из которых он забил сам), благодаря чему "Эльверсберг" обеспечил себе выход в Бундеслигу 2 в качестве чемпиона.



Вольтемаде по-прежнему не удавалось повторить эти впечатляющие результаты после возвращения в Бремен, и он покинул клуб своего родного города по истечении контракта в конце сезона 2023/24. Однако успешная игра в "Эльверсберге" сыграла ключевую роль в решении "Штутгарта" взять Вольтемаде, что принесло впечатляющие результаты.



Неудивительно, что свободный агент из Бремена, который даже не был зарегистрирован для участия в Лиге Чемпионов, начал сезон на скамейке запасных "Штутгарта" — и именно там он провел все 90 минут пяти из первых девяти матчей своей новой команды в Бундеслиге.



Однако Вольтемаде все это время впечатлял в Кубке Германии, и когда 6 декабря он забил два гола, выйдя на замену в перерыве матча Бундеслиги против "Униона", он начал регулярно появляться в стартовом составе "Штутгарта".



Центральный нападающий забил 12 голов в 28 матчах высшего дивизиона Германии, в том числе отличившись в каждом из трех последних поединков сезона. Еще более значимо то, что Вольтемаде также стал лучшим бомбардиром Кубка Германии, забив пять голов в пяти матчах, в том числе первый гол в финале, который его команда выиграла со счетом 4:2 у "Арминии" из Билефельда.



Такой успешный финиш сезона привел к тому, что он был впервые вызван в сборную Германии для участия в финальной части Лиги Наций, дебютировал в полуфинале против Португалии и сыграл в матче за третье место против Франции, не забив ни одного гола.



Однако спустя несколько дней Вольтемаде покорил Чемпионат Европы до 21 года, сделав хет-трик в стартовом матче против Словении и забив еще три гола на пути к финалу, став лучшим бомбардиром турнира, хотя и не смог помочь своей стране избежать драматического поражения от Англии в финале, в котором он так и не смог отличиться. Тем не менее, его достижения определенно сделали его желанным игроком на трансферном рынке.



Капитан "Штутгарта" Каразор понимал, что клуб совершил гениальный ход, подписав Вольтемаде на бесплатной основе, поскольку с самого начала ему было ясно, что редкое сочетание роста и техники Ника сделает его кошмаром для соперников. Он воплощает старое клише "у него хорошие ноги для такого большого человека".



"Я думаю, что быстро распознаю хорошего футболиста, и Ник привлек мое внимание с первой недели тренировок", — сказал турецкий полузащитник. "Самое важное для нас — достаточно вовлечь Вольтемаде в игру, но он может делать это как глубокий нападающий между линиями или как настоящий 9-й номер в штрафной соперника. Потому что мы знаем, что у нас есть в Ник: он двухметровый Мусиала или Месси!"



Вольтемаде не только представляет собой большую угрозу в атаке и отлично снимает давление с команды, хорошо удерживая мяч, но и невероятно усердно работает, чтобы помочь своим товарищам по команде вернуть его.

У него определенно есть способности, что он прекрасно продемонстрировал своим потрясающим сольным ударом против сборной Испании U-21, когда Вольтемаде перебросил мяч через вратаря после дерзкого финта мимо ближайшего защитника.



Общее мнение таково, что Вольтемаде нужно немного улучшить свою реализацию, чтобы повысить свои показатели. Однако теперь, когда он полностью готов и в отличной форме, считается, что его результативность будет только расти в ближайшие годы, особенно после перехода в еще более сильную команду, где у него будет больше возможностей.



Как ни странно, нападающий далеко не идеально играет на втором этаже, несмотря на свой рост в 198 см, и гораздо лучше справляется с мячом ногами, чем головой. Это отражается в том, что он выиграл менее 45% воздушных дуэлей в Бундеслиге в сезоне 2024/25 — показатели, которые ему определенно нужно улучшить против известных своей физической силой защитников Премьер-Лиги.



Неудивительно, что, учитывая его уверенность с мячом в ногах, Вольтемаде иногда виновен в том, что слишком долго держит мяч, над чем ему, опять же, нужно будет поработать, поскольку в высшем дивизионе Англии его наверняка быстро заблокируют.



Неизбежно привлекший к себе внимание благодаря своему замечательному взлету в "Штутгарте" и успехам на чемпионате Европы U-21 Вольтемаде, казалось, все лето был обречен на переход в "Баварию". Но после затянувшихся, напряженных и в конечном итоге безрезультатных переговоров о трансфере он отправился в Англию.



В начале лета сообщалось, что в гонке за ним участвуют "Челси" и оба мадридских клуба, но выяснилось, что нападающий выразил желание отправиться на "Альянц Арену" незадолго до окончания молодежного Чемпионата Европы. Притяжение баварского гранда, конечно, не имеет себе равных в Бундеслиге, поскольку лучшие немецкие игроки регулярно поддаются соблазну перейти в крупнейший клуб своей страны. "Die Roten", вероятно, также не прочь найти долгосрочного преемника Харри Кейну, которому недавно исполнилось 32 года.



Однако "Штутгарт" занял жесткую позицию, неоднократно настаивая на том, что их главный игрок не будет продан. Мюнхенский клуб в конце концов отступил после того, как его предложения в 40 млн. евро (35 млн. фунтов) и 55 млн. евро (48 млн. фунтов) были отклонены, а в июле ему было велено прекратить контакты с нападающим, который тогда оценивался в 65 млн. евро (56 млн. фунтов), поскольку их погоня за ним превратилась в сагу.



К тому моменту игрок, по всей видимости, был уже неуверен в себе, и его окружение было возмущено, когда в середине августа было отклонено третье предложение "Баварии" в размере 60 млн. евро (52 млн. фунтов), поскольку "швабы" повысили свою цену до 75 млн. евро (65 млн. фунтов), а Вольтемаде сыграл все 90 минут против "Баварии" в матче за Суперкубок Германии.



Создалась патовая ситуация, и генеральный директор "Штутгарта" публично заявил, что "дело закрыто". Но на этом история не закончилась, поскольку "Ньюкасл" воспользовался напряженной ситуацией. "Сороки", по-видимому, согласились с требованиями продавца (и даже больше), заключив астрономическую сделку на сумму до 80 млн. евро (69 млн. фунтов), что, очевидно, перевесило предложения "Баварии" после почти двух месяцев переговоров между представителями Бундеслиги. Вольтемаде стал игроком "Ньюкасла" и должен будет заменить ушедшего в "Ливерпуль" Исака.



Интересно, что кумиром Вольтемаде является как раз Харри Кейн, заменой которого на перспективу он должен был стать в "Баварии". По стилю он действительно больше похож на Кейна, который так же при высоком росте отлично играет ногами, и сейчас у немца есть возможность утвердиться в той лиге, где Кейн регулярно забивал много лет.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru