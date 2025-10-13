"Барселона" планирует выкупить Рэшфорда

Испанская "Барселона" планирует выкупить нападающего Маркуса Рэшфорда у "Манчестер Юнайтед" после сезона аренды.

В последних матчах за "Барселону" Рэшфорд демонстрирует отличный футбол, регулярно отмечаясь результативными действиями.



И хотя окончательное решение о выкупе будет принято только к финишу сезона, "Барселона" всецело ожидает сохранить 27-летнего игрока сборной Англии.



Как утверждает Daily Mirror, "Барселона" "не может поверить своей удаче", имея опцию выкупа Рэшфорда за 25 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Каталонское издание Sport добавляет, что ради выкупа Рэшфорда "Барселона" даже планирует попрощаться с Робертом Левандовски, который забил 105 голов в своих 156 матчах за клуб.



Левандовски перестал принимать активное участие в прессинге команды, и на "Ноу Камп" считают это предвестником спада у Роберта, поэтому 37-летний поляк не получит новый контракт.