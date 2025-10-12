Уилшир согласился возглавить "Лутон"

Экс-полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир согласился стать новым главным тренером "Лутона" из Лиги Один.

Отработав два заключительных матча прошлого сезона в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "Норвича", Уилшир не получил эту работу на постоянной основе, после чего покинул "Кэрроу Роуд" ради развития самостоятельной тренерской карьеры.



И "Лутон", менее двух лет назад выступавший в Премьер-Лиге, решил дать Уилширу такой шанс. По информации Sky Sports, "шляпники" уже созвали пресс-конференцию на понедельник, чтобы представить Уилшира.



Прежде Уилшир трудился ассистентом главного тренера "Норвича", а также возглавлял команду родного "Арсенала" U-18.



Помимо 33-летнего англичанина, "Лутон" также рассматривал кандидатуры Ричи Уэлленса из "Лейтон Ориент" и Люка Дэниелса из "Уотфорда".