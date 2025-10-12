Пикфорд согласовал новый контракт с "Эвертоном"

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд согласовал со своим клубом условия нового контракта.

Действующий контракт 31-летнего Пикфорда, подписанный в феврале 2023, истекает только в конце следующего сезона, однако в "Эвертоне" решили заранее решить вопрос с долгосрочным будущим своего ключевого игрока.



По информации The Times, новый контракт Пикфорда будет рассчитан до 2029 года. К концу этого срока первый номер сборной Англии будет находиться в "Эвертоне" уже 12 лет.



Условия нового контракта уже согласованы, а официальное заключение новой сделки должно состояться на предстоящей неделе, когда экс-голкипер "Сандерленда" вернется из национальной команды.