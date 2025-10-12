"Рейнджерс" обдумывает приглашение Кэррика

Майкл Кэррик Шотландский "Рейнджерс" рассматривает бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Майкла Кэррика на должность главного тренера.

Накануне стало известно, что Стивен Джеррард, считавшийся фаворитом на замену уволенному Расселлу Мартину в Глазго, отказался от возвращения на тренерский мостик "Рейнджерс".

По информации Sky Sports, в "Рейнджерс" также не будет Грэма Поттера и Гари О'Нила, а среди тех, кто может получить работу на "Айброкс", называются Данни Рель, Киран Маккенна, Ральф Хазенхюттль и Кэррик.

Успев поработать ассистентом Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед" и на короткое время став временно исполняющим обязанности главного тренера "красных дьяволов", в 2022 году Кэррик возглавил "Мидлсбро".

Уже в своем первом сезоне на "Риверсайде" Кэррик достиг плей-офф Чемпионшипа, на следующий год занял восьмое место и заключил новый трехлетний контракт, но затем была только 10-я позиция, а в июне Майкла попросили на выход.




Дата 12.10.2025 21:00

