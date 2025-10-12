"Рейнджерс" обдумывает приглашение Кэррика

Шотландский "Рейнджерс" рассматривает бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Майкла Кэррика на должность главного тренера.

Накануне стало известно, что Стивен Джеррард, считавшийся фаворитом на замену уволенному Расселлу Мартину в Глазго, отказался от возвращения на тренерский мостик "Рейнджерс".



По информации Sky Sports, в "Рейнджерс" также не будет Грэма Поттера и Гари О'Нила, а среди тех, кто может получить работу на "Айброкс", называются Данни Рель, Киран Маккенна, Ральф Хазенхюттль и Кэррик.



Успев поработать ассистентом Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед" и на короткое время став временно исполняющим обязанности главного тренера "красных дьяволов", в 2022 году Кэррик возглавил "Мидлсбро".



Уже в своем первом сезоне на "Риверсайде" Кэррик достиг плей-офф Чемпионшипа, на следующий год занял восьмое место и заключил новый трехлетний контракт, но затем была только 10-я позиция, а в июне Майкла попросили на выход.