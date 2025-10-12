Пэриш сообщил о переговорах с Гласнером о новом контракте

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш заявил, что переговоры с главным тренером Оливером Гласнером находятся на ранней стадии.

В этому году Гласнер выиграл для "Пэлас" Кубок Англии и Суперкубок Англии, однако действующий контракт Оливера истекает в конце сезона.



Гласнера настойчиво сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Баварию", однако Пэриш надеется, что "Пэлас" сможет удовлетворить амбиции австрийского специалиста.



"У нас были кое-какие ранние переговоры. Мы были бы счастливы сохранить Оливера, мы кое-что создаем здесь. Думаю, Оливеру важно, чтобы условия были правильными. Ему важно, чтобы он наслаждался всем в своей работе и находил условия, благоприятными для достижения целей. Оливер хочет что-нибудь выигрывать. Он не делает из этого секрета. Ради этого он в футболе".



"Поэтому, если мы сможем совпасть в этих вещах, тогда, надеюсь, что-нибудь будет возможно", — сообщил Пэриш talkSPORT.